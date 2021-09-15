Спрос на готовую еду с доставкой в России вырос на 15% в первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис СloudPayments.

Средняя стоимость заказа увеличилась на 11%, до 1267 рублей. По словам аналитиков, удорожание может быть связано и с ростом цен, и с тем фактом, что люди стали чаще заказывать полноценные блюда, а не фастфуд.

Пик онлайн-спроса пришёлся на июнь.

«Пандемия и связанные с ней ограничения в значительной мере привели к росту онлайн-покупок готовой еды с доставкой», — заявил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье в период пандемии выросли интернет-продажи фермерских продуктов.