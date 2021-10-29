В Волгоградской области выявили 426 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 103 124. Выздоровели 90 868 жителей, в том числе 315 за минувшие 24 часа.
Наряду с этим стало известно, что во время нерабочих дней в Московской области прививку от COVID-19 можно будет сделать в 310 пунктах, передаёт телеканал «360».
«Период нерабочих дней необходим для того, чтобы стабилизировать ситуацию с ковидом в регионе. Те, кто ещё по каким-то причинам не сделали прививку, могут пройти вакцинацию в любом удобном пункте», — заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.
Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.