В Ростовской области подтвердили 620 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области подтвердили 620 случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в специализированных госпиталях в настоящее время находятся 4927 пациентов.

С начала пандемии заболели 154 828 жителей региона, из больниц выписаны 130 тыс. человек.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 39 849 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее главврач московской Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.