В Пермском крае выявили 679 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае выявили 679 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 118 403.

В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, остаются 508 пациентов в тяжёлом состоянии, из них 200 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также стало известно, что в Севастополе подтвердили 351 случай коронавируса за сутки. Из больниц выписаны 249 жителей, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на данные федерального оперштаба.

С начала пандемии в городе заболели 38 338 человек, вылечились — 32 589.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.