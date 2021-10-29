В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.
На лечении дома находятся 10 672 пациента, в больницах — ещё 5391.
Из больниц за минувшие 24 часа выписаны 470 жителей.
Также стало известно, что в Крыму подтвердили 693 случая COVID-19 за сутки. Вылечились 1216 человек, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на данные регионального Минздрава.
С начала пандемии в республике заболели 95 358 жителей. Из медучреждений выписаны 81 964 человека.
Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.