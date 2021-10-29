В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Кировской области зарегистрировали 281 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении дома находятся 10 672 пациента, в больницах — ещё 5391.

Из больниц за минувшие 24 часа выписаны 470 жителей.

Также стало известно, что в Крыму подтвердили 693 случая COVID-19 за сутки. Вылечились 1216 человек, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

С начала пандемии в республике заболели 95 358 жителей. Из медучреждений выписаны 81 964 человека.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.