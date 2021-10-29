В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Кировской области зарегистрировали 281 случай коронавируса за сутки.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении дома находятся 10 672 пациента, в больницах — ещё 5391.

Из больниц за минувшие 24 часа выписаны 470 жителей.

Также стало известно, что в Крыму подтвердили 693 случая COVID-19 за сутки. Вылечились 1216 человек, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

С начала пандемии в республике заболели 95 358 жителей. Из медучреждений выписаны 81 964 человека.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить