В Калининградской области подтвердили 401 случай COVID-19 за сутки

В Калининградской области подтвердили 401 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе составляет почти 64 тыс. Выздоровели при этом 55,7 тыс. жителей, в том числе 295 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в районе крупных ТЦ в Симферополе разворачивают мобильные пункты вакцинации от COVID-19, передаёт «Крыминформ».

«Уже сегодня выехало на территорию столицы республики пять модульных ФАПов, которые будут установлены дополнительно в районе крупных торговых центров, в районе центрального рынка», — заявил и. о. министра здравоохранения региона Константин Скорупский.

По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос с МЧС России о развёртывании палаток и в городских парках.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.