В Калининградской области подтвердили 401 случай COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Калининградской области подтвердили 401 случай коронавируса за сутки.
В Калининградской области подтвердили 401 случай COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе составляет почти 64 тыс. Выздоровели при этом 55,7 тыс. жителей, в том числе 295 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в районе крупных ТЦ в Симферополе разворачивают мобильные пункты вакцинации от COVID-19, передаёт «Крыминформ».

«Уже сегодня выехало на территорию столицы республики пять модульных ФАПов, которые будут установлены дополнительно в районе крупных торговых центров, в районе центрального рынка», — заявил и. о. министра здравоохранения региона Константин Скорупский.

По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос с МЧС России о развёртывании палаток и в городских парках.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить