В Татарстане зафиксировали 183 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в республике заболели 30 416 человек, из больниц выписали 25 103.
Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 410 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 88 562.
Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.