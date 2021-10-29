В Татарстане зафиксировали 183 случая COVID-19 за сутки

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В Татарстане зафиксировали 183 случая коронавируса за сутки, выздоровели 118 жителей.
В Татарстане зафиксировали 183 случая COVID-19 за сутки
  • © РИА Новости / Антон Вергун

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 30 416 человек, из больниц выписали 25 103.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 410 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 88 562.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.

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