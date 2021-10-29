В Удмуртии выявили 398 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 398 случаев коронавируса за сутки, из больниц региона при этом выписали 391 человека.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Ижевске (213 жителей), а также в Можге и Воткинске.

Вакцинацию прошли 506 113 человек, из которых 344 350 уже сделали вторую прививку. 94 401 житель привился однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

Также стало известно, что в Татарстане вакцинировались 1 526 214 человек, в том числе 28 530 за минувшие 24 часа, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Завершили иммунизацию 1 024 658 жителей республики.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.