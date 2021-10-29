В Удмуртии выявили 398 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Больше всего заболевших — в Ижевске (213 жителей), а также в Можге и Воткинске.
Вакцинацию прошли 506 113 человек, из которых 344 350 уже сделали вторую прививку. 94 401 житель привился однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».
Также стало известно, что в Татарстане вакцинировались 1 526 214 человек, в том числе 28 530 за минувшие 24 часа, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.
Завершили иммунизацию 1 024 658 жителей республики.
Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.