В Кремле прокомментировали критику закона о СМИ-иноагентах со стороны Госдепа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Госдепом от имени Вашингтона и десятка союзных ему стран заявления, в котором содержится критика применения российского закона о СМИ-иноагентах.

«Мы не готовы прислушиваться к такой критике. Речь идёт о нашем внутреннем законодательстве. Мы не намерены ни с кем его обсуждать», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить «ковровым» образом.

Песков, комментируя данное заявление, отметил, что закон о СМИ-иноагентах направлен на то, чтобы «российское общество знало, что человек формулирует такую-то позицию, так он относится к внутриполитическим процессам, но он получает деньги из-за границы».