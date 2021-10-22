В Кремле прокомментировали закон об иноагентах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закон об иноагентах.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить «ковровым» образом.

Он уточнил, что закон о СМИ-иноагентах направлен на то, чтобы «российское общество знало, что человек формулирует такую-то позицию, так он относится к внутриполитическим процессам, но он получает деньги из-за границы».

«Действительно, никаких «ковровых» объявлений нет... В плане расплывчатости некоторых критериев президент вчера сказал, что есть над чем поработать», — отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, всё происходит в соответствии с законом и признание иноагентом можно оспорить через суд.

«Формально ведомство должно следовать букве и духу этого закона. И в законе не написано, что если речь идёт о небольшой сумме — 200 рублей, то можно не обращать внимания», — пояснил Песков.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что за 2021 год ведомство составило 843 протокола из-за отсутствия маркировки у СМИ-иноагентов.