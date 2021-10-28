В Подмосковье развернули госпиталь для пациентов с COVID-19 в парке «Патриот»
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В интервью телеканалу «360» он отметил, что Минобороны также присылает медицинских работников, которые помогают системе здравоохранения региона.
«С одной стороны, есть огромное количество людей, которые великолепно себя чувствуют и не испытывают осложнений, недомоганий. Но есть другая сторона медали — большое число выявленных случаев заражения коронавирусом», — сообщил Воробьёв.
Ранее стало известно, что свыше 12 млн ПЦР-исследований на коронавирус провели в Московской области с начала пандемии.