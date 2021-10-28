В Подмосковье развернули госпиталь для пациентов с COVID-19 в парке «Патриот»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в парке «Патриот» развёрнут временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

В интервью телеканалу «360» он отметил, что Минобороны также присылает медицинских работников, которые помогают системе здравоохранения региона.

«С одной стороны, есть огромное количество людей, которые великолепно себя чувствуют и не испытывают осложнений, недомоганий. Но есть другая сторона медали — большое число выявленных случаев заражения коронавирусом», — сообщил Воробьёв.

Ранее стало известно, что свыше 12 млн ПЦР-исследований на коронавирус провели в Московской области с начала пандемии.