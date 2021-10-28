Минобороны создаст госпиталь для пациентов с коронавирусом в Подмосковье

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Российские военные развернут в Московской области госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны.
Минобороны создаст госпиталь для пациентов с коронавирусом в Подмосковье
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«В Подмосковье будет развёрнут специализированный госпиталь, для которого уже выделены врачебно-сестринские бригады, подготовленные для оказания помощи в лечении больным коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что госпиталь будет построен по обращению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Ранее в Минобороны сообщили, что по поручению президента России министром обороны Сергеем Шойгу даны указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медицинским учреждениям Хакасии в лечении больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

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