Минобороны создаст госпиталь для пациентов с коронавирусом в Подмосковье

Российские военные развернут в Московской области госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны.

«В Подмосковье будет развёрнут специализированный госпиталь, для которого уже выделены врачебно-сестринские бригады, подготовленные для оказания помощи в лечении больным коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что госпиталь будет построен по обращению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Ранее в Минобороны сообщили, что по поручению президента России министром обороны Сергеем Шойгу даны указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медицинским учреждениям Хакасии в лечении больных коронавирусной инфекцией COVID-19.