Военные медики ЦВО вылетят в Хакасию для помощи в борьбе с коронавирусом

В Минобороны сообщили, что по поручению президента России министром обороны Сергеем Шойгу даны указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медицинским учреждениям Хакасии в лечении больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Врачебные бригады военных медиков Центрального военного округа из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей в ближайшие часы выдвинутся на аэродромы для погрузки и переброски в Республику Хакасию самолётами военно-транспортной авиации ВКС России», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что «в составе врачебно-сестринских бригад — военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты».

Согласно данным на 28 октября, за сутки в России выявили 40 096 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 392 697 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.