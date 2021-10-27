С начала пандемии в Подмосковье сделали более 12 млн ПЦР-тестов

Свыше 12 млн ПЦР-исследований на коронавирус провели в Московской области с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе было выполнено свыше 12 млн ПЦР-исследований», — говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, для проведения лабораторных исследований в Подмосковье открыты 12 гослабораторий, которые выполняют около 30—35 тыс. тестирований в сутки.

В министерстве пояснили, что ПЦР-исследования на коронавирус проводятся бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что более 500 аппаратов ИВЛ занято в Подмосковье пациентами с коронавирусом.

В сентябре Николай Крючков, иммунолог, доктор медицинских наук, в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.