Воробьёв: в Подмосковье более 500 аппаратов ИВЛ занято пациентами с COVID-19
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По его словам, в настоящий момент в регионе порядка десяти тыс. коек занимают пациенты с коронавирусом, 80% из этих больных — невакцинированные.
«Мы видим достаточно агрессивный вирус, распространение заболевания за более короткие сроки — два-три дня. Большое поражение лёгких: у нас рекордное количество ИВЛ сегодня работает — 502 на сегодняшнее утро», — цитирует его ТАСС.
Ранее Воробьёв заявил, что посещать театры и музеи в Подмосковье в нерабочие дни можно будет только при наличии QR-кода и в маске.
21 октября сообщалось, что Московская область вслед за Москвой вводит новые ограничения из-за коронавируса.