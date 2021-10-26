Воробьёв: в Подмосковье более 500 аппаратов ИВЛ занято пациентами с COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что более 500 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) занято в Московской области пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По его словам, в настоящий момент в регионе порядка десяти тыс. коек занимают пациенты с коронавирусом, 80% из этих больных — невакцинированные.

«Мы видим достаточно агрессивный вирус, распространение заболевания за более короткие сроки — два-три дня. Большое поражение лёгких: у нас рекордное количество ИВЛ сегодня работает — 502 на сегодняшнее утро», — цитирует его ТАСС.

Ранее Воробьёв заявил, что посещать театры и музеи в Подмосковье в нерабочие дни можно будет только при наличии QR-кода и в маске.

21 октября сообщалось, что Московская область вслед за Москвой вводит новые ограничения из-за коронавируса.