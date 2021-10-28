Больницы Подмосковья получили 80 новых аппаратов для реабилитации в 2021 году
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.
Она отметила, что часть оборудования, поступившего в медучреждения, используют для реабилитации пациентов после инфарктов и инсультов.
«Своевременная реабилитация после инфаркта или инсульта позволяет значительно снизить риск развития острых осложнений», — сказала Стригункова.
Новая техника уже установлена в больницах Солнечногорска, Дмитрова, Зарайска, Щёлкова и других городских округов.
Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.