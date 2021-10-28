Больницы Подмосковья получили 80 новых аппаратов для реабилитации в 2021 году

Для больниц Московской области закупили ещё 86 аппаратов реабилитации с начала 2021 года. Из них 80 уже установили.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.

Она отметила, что часть оборудования, поступившего в медучреждения, используют для реабилитации пациентов после инфарктов и инсультов.

«Своевременная реабилитация после инфаркта или инсульта позволяет значительно снизить риск развития острых осложнений», — сказала Стригункова.

Новая техника уже установлена в больницах Солнечногорска, Дмитрова, Зарайска, Щёлкова и других городских округов.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.