В Роскачестве рассказали о результатах проверки кисломолочной продукции для детей
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
Специалисты изучили творог десяти торговых марок для детей до трёх лет и кефир шести марок для детей от восьми месяцев.
Оказалось, что весь творог безопасен и полезен. Изученная продукция не содержит антибиотиков и пестицидов, консервантов и синтетических красителей.
Кефир также признан полностью безопасным, там нет антибиотиков, пестицидов и других вредных веществ. Но в образцах двух производителей было недостаточно молочнокислых бактерий.
«Маркировка «для детей» здесь не просто маркетинговый ход, а действительно заявка на более высокий уровень производства. Исследование Роскачества подтверждает этот факт», — заявил гендиректор Союзмолока Артём Белов.
Ранее Маргарита Королёва, диетолог, кандидат медицинских наук, в беседе с Nation News рассказала, употребление каких продуктов из супермаркета может негативно отразиться на здоровье.