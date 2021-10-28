В Роскачестве рассказали о результатах проверки кисломолочной продукции для детей

В Роскачестве рассказали о результатах проверки детского творога и кефира для детей. Согласно исследованию, качество такой кисломолочной продукции оказалось выше, чем у таких же товаров для взрослых.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Специалисты изучили творог десяти торговых марок для детей до трёх лет и кефир шести марок для детей от восьми месяцев.

Оказалось, что весь творог безопасен и полезен. Изученная продукция не содержит антибиотиков и пестицидов, консервантов и синтетических красителей.

Кефир также признан полностью безопасным, там нет антибиотиков, пестицидов и других вредных веществ. Но в образцах двух производителей было недостаточно молочнокислых бактерий.

«Маркировка «для детей» здесь не просто маркетинговый ход, а действительно заявка на более высокий уровень производства. Исследование Роскачества подтверждает этот факт», — заявил гендиректор Союзмолока Артём Белов.

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