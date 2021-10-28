Диетолог Гинзбург рассказал об особенностях питания при диабете второго типа

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал об особенностях питания при диабете второго типа.

«При диабете мясо стоит заменить рыбой, птицу можно есть. Надо есть как можно больше овощей, фруктов и ягод. Также стоит заменить подсолнечное масло на оливковое в повседневной жизни», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, желательно как можно меньше потреблять простых и быстрых углеводов, которые содержатся в мучных изделиях, картофеле и рисе. Сложные углеводы, например грубый хлеб, гречку, овсянку, исключать из рациона не нужно.

«Диабет второго типа держится за избыток массы тела. Похудение на пару килограммов может дать хороший эффект в плане сахарного диабета. Похудение чаще всего оказывается действенным и улучшает течение диабета», — отметил Гинзбург.

Он добавил, что также стоит помнить о ежедневных прогулках и полноценном сне.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Inforeactor дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.