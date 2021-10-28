Диетолог Гинзбург рассказал об особенностях питания при диабете второго типа

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Диетолог Михаил Гинзбург рассказал об особенностях питания при диабете второго типа.
Диетолог Гинзбург рассказал об особенностях питания при диабете второго типа
  • Pixabay

«При диабете мясо стоит заменить рыбой, птицу можно есть. Надо есть как можно больше овощей, фруктов и ягод. Также стоит заменить подсолнечное масло на оливковое в повседневной жизни», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, желательно как можно меньше потреблять простых и быстрых углеводов, которые содержатся в мучных изделиях, картофеле и рисе. Сложные углеводы, например грубый хлеб, гречку, овсянку, исключать из рациона не нужно.

«Диабет второго типа держится за избыток массы тела. Похудение на пару килограммов может дать хороший эффект в плане сахарного диабета. Похудение чаще всего оказывается действенным и улучшает течение диабета», — отметил Гинзбург.

Он добавил, что также стоит помнить о ежедневных прогулках и полноценном сне.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Inforeactor дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.

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