В МИД России назвали настораживающими попытки ЕС утвердить политические амбиции в Арктике
- © МИД РФ
Об этом она сказала в ходе брифинга.
«Конечно, нас не могут не настораживать столь нахрапистые попытки ЕС утвердить свои политические амбиции в Арктическом регионе и распространить на него своё влияние, ослабить перспективу его устойчивого развития», — отметила Захарова.
Как сообщило РИА Новости, Еврокомиссия ранее обнародовала стратегию ЕС в Арктике, которая, помимо прочего, подвергает критике действия России по укреплению инфраструктуры обеспечения своей безопасности в регионе.
Ранее сообщалось, что правительство России упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса.
Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что министерство развивает в Арктике военную инфраструктуру, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этом регионе войскам.