В МИД России назвали настораживающими попытки ЕС утвердить политические амбиции в Арктике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российскую сторону настораживают попытки Евросоюза утвердить политические амбиции в Арктическом регионе.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

«Конечно, нас не могут не настораживать столь нахрапистые попытки ЕС утвердить свои политические амбиции в Арктическом регионе и распространить на него своё влияние, ослабить перспективу его устойчивого развития», — отметила Захарова.

Как сообщило РИА Новости, Еврокомиссия ранее обнародовала стратегию ЕС в Арктике, которая, помимо прочего, подвергает критике действия России по укреплению инфраструктуры обеспечения своей безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что правительство России упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса.

Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что министерство развивает в Арктике военную инфраструктуру, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этом регионе войскам.