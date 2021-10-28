В МИД России назвали настораживающими попытки ЕС утвердить политические амбиции в Арктике

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российскую сторону настораживают попытки Евросоюза утвердить политические амбиции в Арктическом регионе.
В МИД России назвали настораживающими попытки ЕС утвердить политические амбиции в Арктике
  • © МИД РФ

Об этом она сказала в ходе брифинга.

«Конечно, нас не могут не настораживать столь нахрапистые попытки ЕС утвердить свои политические амбиции в Арктическом регионе и распространить на него своё влияние, ослабить перспективу его устойчивого развития», — отметила Захарова.

Как сообщило РИА Новости, Еврокомиссия ранее обнародовала стратегию ЕС в Арктике, которая, помимо прочего, подвергает критике действия России по укреплению инфраструктуры обеспечения своей безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что правительство России упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса.

Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что министерство развивает в Арктике военную инфраструктуру, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этом регионе войскам.

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