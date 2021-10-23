Российский кабмин упростил получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса

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Правительство России упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса.
Российский кабмин упростил получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса
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Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Малому бизнесу станет проще получить статус резидента Арктической зоны благодаря утверждению перечня направлений деятельности, на которые не распространяется требование по инвестициям в недвижимость», — говорится в заявлении.

Уточняется, что компании, обладающие статусом резидента, могут рассчитывать на множество преференций.

«Это, например, более низкие ставки по налогам и страховым взносам, льготы на аренду земельных участков, дешёвые кредиты, а также процедура свободной таможенной зоны», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что более 200 компаний стали резидентами Арктической экономической зоны России. Они реализуют проекты на общую сумму 277 млрд рублей.

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