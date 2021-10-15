Резидентами Арктической зоны России стали более 200 компаний

Более 200 компаний стали резидентами Арктической экономической зоны России. Они реализуют проекты на общую сумму 277 млрд рублей, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Сегодня в Арктике создана крупнейшая в мире экономическая зона общей площадью 5 млн кв. км. Её резидентами стали уже более 200 компаний, которые реализуют в Арктике проекты объёмом 277 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова Чекункова.

Министр также отметил, что женщины занимают около 20% постов руководителей этих компаний.

«В процентном соотношение количество женщин, решившихся создать в Арктике новый бизнес при поддержке государства, даже превышает женскую долю в первых арктических экспедициях», — пояснил он.

Ранее кабмин утвердил программу социально-экономического развития Арктической зоны.