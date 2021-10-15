Резидентами Арктической зоны России стали более 200 компаний
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- РИА Новости
«Сегодня в Арктике создана крупнейшая в мире экономическая зона общей площадью 5 млн кв. км. Её резидентами стали уже более 200 компаний, которые реализуют в Арктике проекты объёмом 277 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова Чекункова.
Министр также отметил, что женщины занимают около 20% постов руководителей этих компаний.
«В процентном соотношение количество женщин, решившихся создать в Арктике новый бизнес при поддержке государства, даже превышает женскую долю в первых арктических экспедициях», — пояснил он.
Ранее кабмин утвердил программу социально-экономического развития Арктической зоны.