Шойгу: Минобороны совершенствует систему базирования войск в Арктике

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что министерство развивает в Арктике военную инфраструктуру, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этом регионе войскам.
Шойгу: Минобороны совершенствует систему базирования войск в Арктике
  • Reuters

«Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе. Большая часть задач по решению данного вопроса возложена на Северный флот», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Он отметил, что «идёт развитие военной инфраструктуры, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этой зоне войскам».

Ранее Шойгу на международном форуме «Армия-2021» заявил, что в стратегических учениях «Запад-2021» в сентябре будут задействованы боевые робототехнические комплексы.

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