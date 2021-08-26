Шойгу: Минобороны совершенствует систему базирования войск в Арктике
- Reuters
«Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе. Большая часть задач по решению данного вопроса возложена на Северный флот», — приводит ТАСС слова Шойгу.
Он отметил, что «идёт развитие военной инфраструктуры, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этой зоне войскам».
Ранее Шойгу на международном форуме «Армия-2021» заявил, что в стратегических учениях «Запад-2021» в сентябре будут задействованы боевые робототехнические комплексы.