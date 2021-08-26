Ударные роботы примут участие в учениях «Запад-2021»

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Министр обороны России Сергей Шойгу на международном форуме «Армия-2021» заявил, что в стратегических учениях «Запад-2021» в сентябре будут задействованы боевые робототехнические комплексы.
Ударные роботы примут участие в учениях «Запад-2021»
  • © РИА Новости

«Роботы-сапёры — это было самое начало, одновременно с этим параллельно разрабатывались боевые, ударные роботы. И я думаю, что на учениях «Запад-2021» вы, конечно, увидите (их. — RT) не один и не два. Это уже промышленное производство, это уже десятки боевых ударных роботов, оружие действует у них на дистанциях до 5 км», — приводит телеканал «Звезда» слова Шойгу.

По словам министра, благодаря работе форума удалось полностью устранить проблемы с вооружением и техникой, выявленные в ходе операции в Сирии.

Ранее в Минобороны сообщили о контракте на поставку комплексов «Платформа» и «Термит».

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