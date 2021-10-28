Пульмонолог Савина напомнила о пользе дыхательной гимнастики

Пульмонолог, сомнолог «СМ-Клиники» Мария Савина напомнила о пользе дыхательной гимнастики.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что дыхательная гимнастика — мощный инструмент сохранения и восстановления здоровья дыхательной системы, что особенно важно на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«Дыхательная гимнастика в идеале должна быть подобрана строго индивидуально. Так, щадящие упражнения назначаются даже пациентам постельного режима в положении лёжа, полусидя, сидя. Дыхательная гимнастика — это двигательная нагрузка, и, соответственно, происходит изменение сердечного ритма, частоты сокращений сердца, а значит, и тренировка как минимум этих систем организма», — сказала Савина.

По её словам, благодаря такой гимнастике усиливается дренажная функция бронхов и кровоснабжение лёгочной ткани, регулируется деятельность сердечно-сосудистой системы, оказывается положительное влияние на деформации грудной клетки.

Как отметила врач, одной дыхательной гимнастики недостаточно для восстановления после тяжёлых заболеваний и тем более для их лечения, но это незаменимый метод оздоровления, необходимый в составе комплексных программ реабилитации.

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