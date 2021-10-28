В Омской области вакцинацию от COVID-19 прошли почти 700 тысяч человек

В Омской области вакцинацию от коронавируса прошли 691 334 человека. Вторым компонентом вакцины привиты 557 166 жителей.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

При этом отмечается, что за последние сутки в области выявили 477 случаев COVID-19. Всего за время пандемии заболели 95 588 человек.

Наряду с этим стало известно, что на базе Новокуйбышевского отделения Самарского областного клинического наркологического диспансера 10 ноября откроют инфекционный госпиталь на 100 мест, передаёт volga.news со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Врачи наркологического диспансера прошли курс повышения квалификации и будут работать в инфекционном госпитале для оказания медицинской помощи больным COVID-19», — заявили в штабе.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.