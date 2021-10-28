В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- AP
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 69 768 жителей. Из больниц выписаны 58 056 человек, в том числе 120 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 408 случаев COVID-19 за сутки, передаёт RIA56. Из медучреждений выписаны 288 жителей.
Общее число заболевших в регионе достигло 88 152, выздоровевших — 75 548.
Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.