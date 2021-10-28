В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Тюменской области зафиксировали 333 случая коронавируса за последние сутки.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • AP

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 69 768 жителей. Из больниц выписаны 58 056 человек, в том числе 120 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 408 случаев COVID-19 за сутки, передаёт RIA56. Из медучреждений выписаны 288 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 88 152, выздоровевших — 75 548.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.

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