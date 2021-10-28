В Новосибирской области подтвердили 342 случая коронавируса за сутки

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В Новосибирской области подтвердили 342 случая коронавируса за последние сутки.
В Новосибирской области подтвердили 342 случая коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 69 941. Из больниц выписаны 53 478 жителей, включая 166 за минувшие 24 часа.

«В отделениях реанимации находятся 279 человек. На ИВЛ — 40 пациентов», — заявили в оперштабе.

В целом в России за последние сутки зарегистрировали 40 096 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.

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