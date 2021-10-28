В Ростовской области зафиксировали 618 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области зафиксировали 618 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В госпиталях для лечения коронавируса находятся 4919 пациентов.

С начала пандемии в области заболели 154 208 человек, из больниц выписали 130 тыс. жителей.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 40 096 случаев инфицирования COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.