В Нижегородской области выявили 794 случая коронавируса за сутки

В Нижегородской области выявили 794 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 188 807 жителей. Вылечились 169 587 человек, включая 566 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Санкт-Петербурге продолжается вакцинация от COVID-19. Так, в городе работают 175 пунктов на базе медицинских учреждений и 45 мобильных пунктов, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

В пилотном режиме продолжает работать пункт в отделении «Почта России», расположенном на проспекте Культуры.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.