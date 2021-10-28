В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Калининградской области зафиксировали 396 случаев COVID-19 за сутки. Из больниц выписали 287 жителей региона.
В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • AP

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 63,4 тыс., выздоровевших — 55,4 тыс.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 1 497 684 человека. Оба компонента вакцины получил 1 019 541 житель, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Повторную вакцинацию прошли 25 654 человека.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.

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