В Татарстане зарегистрировали 176 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 176 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане зарегистрировали 176 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 30 233. Выздоровели 24 985 жителей, в том числе 107 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму зафиксировали 681 случай COVID-19 за сутки, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Всего в республике за время пандемии заболели 94 665 человек. Из больниц выписаны 80 748 жителей, включая 1010 за последние 24 часа.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.

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