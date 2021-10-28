В Удмуртии выявили 398 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 398 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (179 человек), а также в Можге и Воткинске.

Выздоровел за минувшие 24 часа 421 житель.

Вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли 496 833 человека, из них 343 023 получили оба компонента вакцины.

Также стало известно, что Черноморский флот передал около 10 т кислорода в медицинские учреждения Крыма и Севастополя, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Ожидается, что в перспективе будут налажены регулярные поставки кислорода.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.