В Удмуртии выявили 398 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 398 случаев коронавируса за сутки.
В Удмуртии выявили 398 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (179 человек), а также в Можге и Воткинске.

Выздоровел за минувшие 24 часа 421 житель.

Вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли 496 833 человека, из них 343 023 получили оба компонента вакцины.

Также стало известно, что Черноморский флот передал около 10 т кислорода в медицинские учреждения Крыма и Севастополя, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Ожидается, что в перспективе будут налажены регулярные поставки кислорода.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.

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