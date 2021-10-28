Роспотребнадзор приостановит ввоз мандаринов из Турции с 29 октября
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции «Мандарины свежие»... нарушения обязательных требований законодательства», — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что в вышеуказанных мандаринах были выявлены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.
Согласно данным надзорного ведомства, эти мандарины завозили из Турции.
Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию ряда продуктов из Китая по причине выявленных запрещённых компонентов.