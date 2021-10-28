Роспотребнадзор приостановит ввоз мандаринов из Турции с 29 октября

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Роспотребнадзор с 29 октября приостанавливает ввоз турецких мандаринов на территорию России из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос» в целях недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции «Мандарины свежие»... нарушения обязательных требований законодательства», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в вышеуказанных мандаринах были выявлены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

Согласно данным надзорного ведомства, эти мандарины завозили из Турции.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию ряда продуктов из Китая по причине выявленных запрещённых компонентов.

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