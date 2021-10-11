Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из КНР

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Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию ряда продуктов из Китая по причине выявленных запрещённых компонентов.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в обороте пищевой продукции с нарушениями обязательных требований законодательства, произведённой в Китайской Народной Республике», — говорится в сообщении ведомства.

В числе данных продуктов кукурузные чипсы, лапша, вермишель, а также «яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри». 

В них обнаружены ДНК генетически модифицированной кукурузы, а также ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9%.

26 марта Россельхознадзор ввёл временный запрет на ввоз продуктов свиноводства из Малайзии из-за ситуации с распространением африканской чумы свиней.

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