Голикова не исключила, что медики будут увольняться на фоне пандемии

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Вице-премьер России Татьяна Голикова не исключила, что медработники будут увольняться в связи с профессиональным выгоранием из-за пандемии коронавируса.
Голикова не исключила, что медики будут увольняться на фоне пандемии
  • Reuters

«Врачи, которые сегодня работают, и медицинский персонал, который сегодня работает в «красной зоне», кратно подвержены последствиям COVID-19, и я не исключаю, что коллеги просто будут уходить из профессии, потому что происходит профессиональное выгорание», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что надо серьёзно задуматься над подготовкой медицинских специалистов.

Ранее Голикова выразила надежду на скорое окончание нерабочих дней в России.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что около 650 тыс. медиков задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусом. 

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