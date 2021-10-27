Голикова не исключила, что медики будут увольняться на фоне пандемии
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«Врачи, которые сегодня работают, и медицинский персонал, который сегодня работает в «красной зоне», кратно подвержены последствиям COVID-19, и я не исключаю, что коллеги просто будут уходить из профессии, потому что происходит профессиональное выгорание», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что надо серьёзно задуматься над подготовкой медицинских специалистов.
Ранее Голикова выразила надежду на скорое окончание нерабочих дней в России.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что около 650 тыс. медиков задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусом.