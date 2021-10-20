Более 650 тысяч врачей задействовали для борьбы с COVID-19 в России
- AP
«Порядка 600—650 тыс. человек», — приводит ТАСС ответ Мурашко.
Министр отметил, что система здравоохранения работает «с очень большой нагрузкой», и призвал население делать прививки от коронавируса.
«Это самый главный путь, а не проверять, сколько система сможет ещё (выдержать. — RT), это неправильный подход», — заключил глава Минздрава.
За сутки в России был установлен новый максимум смертей пациентов с коронавирусом.
Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом в стране.