Более 650 тысяч врачей задействовали для борьбы с COVID-19 в России

Около 650 тыс. медиков задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Порядка 600—650 тыс. человек», — приводит ТАСС ответ Мурашко.

Министр отметил, что система здравоохранения работает «с очень большой нагрузкой», и призвал население делать прививки от коронавируса.

«Это самый главный путь, а не проверять, сколько система сможет ещё (выдержать. — RT), это неправильный подход», — заключил глава Минздрава.

За сутки в России был установлен новый максимум смертей пациентов с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом в стране.