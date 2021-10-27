Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта переведут под домашний арест

Марину Кохал, обвиняемую в убийстве рэпера Энди Картрайта, переведут из СИЗО под домашний арест до 30 января 2022 года.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на адвоката Юрия Авдеева.

«Сейчас ждём её освобождения, она будет под домашним арестом. Первое, что планирует сделать, — это встретиться с сыном», — заявил Авдеев.

Как рассказали в суде, Кохал будет запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи.

30 июля 2020 года расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с женой и ребёнком.

Позже Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. В августе суд арестовал её.