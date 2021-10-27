Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта переведут под домашний арест

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Марину Кохал, обвиняемую в убийстве рэпера Энди Картрайта, переведут из СИЗО под домашний арест до 30 января 2022 года.
Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта переведут под домашний арест
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на адвоката Юрия Авдеева.

«Сейчас ждём её освобождения, она будет под домашним арестом. Первое, что планирует сделать, — это встретиться с сыном», — заявил Авдеев.

Как рассказали в суде, Кохал будет запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи.

30 июля 2020 года расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с женой и ребёнком. 

Позже Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. В августе суд арестовал её.

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