Диетолог Макиша дала рекомендации по зимнему рациону

Врач-диетолог Марина Макиша дала рекомендации по зимнему рациону.

«Различные каши, макароны, хлеб и так далее в зимнее время лучше сократить, потому что будет меньше физическая активность и нам вот этой быстрой энергии нужно меньше, иначе она будет запасаться на боках в виде жира», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, лучше отказаться и от чаепитий с перекусами.

Вместе с тем, отметила Макиша, человек должен съедать определённое количество белков, жиров, углеводов и клетчатки — и все эти нормы не меняются в зависимости от времени года.

Как уточнила диетолог, если летом больше возможностей покупать сезонные овощи и фрукты, то зимой нужно это компенсировать.

«Можно покупать замороженные ягоды, и если летом мы едим свежие, то зимой абсолютно спокойно можно покупать замороженные: чёрную смородину, клубнику, малину — и что-то такое добавлять себе в рацион как хороший антиоксидант», — советует она.

Также рекомендуется уделить внимание витамину D.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Inforeactor дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.