Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Фургала
- © Пресс-служба Басманного суда
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Как уточняется, Фургал обвиняется по ст. 105 УК (убийство), ст. 105 УК (покушение на убийство) и ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
22 октября Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Фургала.
В конце июля апелляционный суд признал законным продление ареста экс-губернатору.
В феврале Следственный комитет предъявил ему обвинение в окончательной редакции.