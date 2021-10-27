Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Фургала

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Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Уголовное дело направлено в Верховный суд для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Фургала
  • © Пресс-служба Басманного суда
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как уточняется, Фургал обвиняется по ст. 105 УК (убийство), ст. 105 УК (покушение на убийство) и ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

22 октября Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Фургала.

В конце июля апелляционный суд признал законным продление ареста экс-губернатору.

В феврале Следственный комитет предъявил ему обвинение в окончательной редакции.

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