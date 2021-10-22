СК завершил расследование дела в отношении Фургала

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала», — заявили в СК.

Как напомнили в ведомстве, по версии следствия, Сергей Фургал «является организатором преступной группы, совершившей в 2004—2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова».

«Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми», — рассказали в Следственном комитете.

Там отметили, что причастность Фургала и других участников организованной преступной группы «к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых», а также заключениями произведённых судебных экспертиз.

Ранее апелляционный суд признал законным продление ареста Фургалу. В феврале СК предъявил Фургалу обвинение в окончательной редакции.

Как заявил адвокат бывшего губернатора Борис Кожемякин, в отношении экс-главы региона заведено два новых уголовных дела.