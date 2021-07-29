Апелляционный суд признал законным продление ареста Фургалу

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление срока заключения под стражей экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который обвиняется по делу об организации убийств предпринимателей.
Апелляционный суд признал законным продление ареста Фургалу
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

«Постановление Московского городского суда признать законным, апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения», — приводит ТАСС решение судьи.

Фургал участвовал в заседании суда по видеосвязи.

Как отмечается, на суде стало известно, что в адрес двух свидетелей по делу поступили угрозы, поэтому им предоставили госзащиту.

5 июля сообщалось, что Мосгорсуд на три месяца продлил срок ареста Фургалу.

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