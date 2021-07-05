Суд в Москве продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу
- © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
«Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении нашего подзащитного на срок до 7 октября», — сказал адвокат Михаил Карапетян.
По его словам, все защитники к настоящему времени ознакомились с материалами дела, сам Фургал — с 44 томами из 75.
3 июня экс-чиновнику продлили срок содержания под стражей на месяц.
В феврале СК предъявил Фургалу обвинение в окончательной редакции.