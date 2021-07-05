Суд в Москве продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу

Московский городской суд на три месяца продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей, передаёт ТАСС.

«Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении нашего подзащитного на срок до 7 октября», — сказал адвокат Михаил Карапетян.

По его словам, все защитники к настоящему времени ознакомились с материалами дела, сам Фургал — с 44 томами из 75.

3 июня экс-чиновнику продлили срок содержания под стражей на месяц.

В феврале СК предъявил Фургалу обвинение в окончательной редакции.