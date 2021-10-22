Адвокат: против экс-губернатора Фургала завели два новых уголовных дела

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Два новых уголовных дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено по статьям об организации преступного сообщества и мошенничестве. Об этом рассказал адвокат политика Борис Кожемякин.
Адвокат: против экс-губернатора Фургала завели два новых уголовных дела
  • © Пресс-служба Басманного суда
  • РИА Новости

«Да, действительно (заведены — RT.) уголовные дела об организации преступного сообщества и по статье об особо крупном мошенничестве», — приводит Интерфакс слова Бориса Кожемякина.

Защитник пояснил, что обвинение по этим делам пока не предъявлено.

«В настоящий момент мы заявили ходатайство о прекращении дела об убийствах в связи с отсутствием состава преступления и ждём решения по нему», — заявил Кожемякин.

Ранее апелляционный суд признал законным продление ареста Фургалу.

В феврале СК предъявил Фургалу обвинение в окончательной редакции.

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