Адвокат: против экс-губернатора Фургала завели два новых уголовных дела
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- РИА Новости
«Да, действительно (заведены — RT.) уголовные дела об организации преступного сообщества и по статье об особо крупном мошенничестве», — приводит Интерфакс слова Бориса Кожемякина.
Защитник пояснил, что обвинение по этим делам пока не предъявлено.
«В настоящий момент мы заявили ходатайство о прекращении дела об убийствах в связи с отсутствием состава преступления и ждём решения по нему», — заявил Кожемякин.
Ранее апелляционный суд признал законным продление ареста Фургалу.
В феврале СК предъявил Фургалу обвинение в окончательной редакции.