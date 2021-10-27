Врач прокомментировала планы по закрытию алкомаркетов в Москве в нерабочие дни

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Доктор медицинских наук, врач общей практики Татьяна Бандурина прокомментировала планы по закрытию алкомаркетов в Москве в нерабочие дни.
Врач прокомментировала планы по закрытию алкомаркетов в Москве в нерабочие дни
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

«Наверное, это имеет смысл с точки зрения защиты общественного здоровья», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в стране уже есть опыт длительного периода нерабочих дней: например, новогодние праздники, после которых заболеваемость может возрастать в том числе из-за чрезмерного употребления алкоголя, которое негативно сказывается на здоровье.

Ранее сообщалось, что в Москве магазины, ассортимент которых более чем на 70% состоит из алкогольной продукции, получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы в период длинных выходных дней с 28 октября по 7 ноября.

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