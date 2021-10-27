«Ведомости»: власти Москвы закроют алкомаркеты в нерабочие дни

В Москве магазины, ассортимент которых более чем на 70% состоит из алкогольной продукции, получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы в период длинных выходных дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщают «Ведомости».

РИА Новости

«Сеть бутиков Wine Room получила такие письма от префектуры Юго-Западного административного округа Москвы, а также от управы Пресненского района», — цитируют «Ведомости» управляющего бутиками Евгения Дьячкова. Аналогичные распоряжения получили компания «Е-вино» и один из трёх бутиков Winemafia. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период с 28 октября по 7 ноября в Москве приостанавливается работа общепита и торговых центров.