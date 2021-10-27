«Ведомости»: власти Москвы закроют алкомаркеты в нерабочие дни
- РИА Новости
«Сеть бутиков Wine Room получила такие письма от префектуры Юго-Западного административного округа Москвы, а также от управы Пресненского района», — цитируют «Ведомости» управляющего бутиками Евгения Дьячкова.
Аналогичные распоряжения получили компания «Е-вино» и один из трёх бутиков Winemafia.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период с 28 октября по 7 ноября в Москве приостанавливается работа общепита и торговых центров.