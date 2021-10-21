В Москве в нерабочие дни приостановят работу организаций торговли и общепита
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«Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа», — написал Собянин в своём блоге.
Отмечается, что рестораны и кафе смогут работать навынос и на доставку готовых блюд.
Кроме того, как сообщается в указе Собянина, приостановлен доступ посетителей в места торговли и общепита.
Ранее стало известно, что в Москве с 8 ноября вводятся QR-коды при массовых мероприятиях с одновременным присутствием более 500 человек.