В Москве в нерабочие дни приостановят работу организаций торговли и общепита

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Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в период с 28 октября по 7 ноября в Москве приостанавливается работа общепита и торговых центров.
В Москве в нерабочие дни приостановят работу организаций торговли и общепита
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа», — написал Собянин в своём блоге.

Отмечается, что рестораны и кафе смогут работать навынос и на доставку готовых блюд.

Кроме того, как сообщается в указе Собянина, приостановлен доступ посетителей в места торговли и общепита.

Ранее стало известно, что в Москве с 8 ноября вводятся QR-коды при массовых мероприятиях с одновременным присутствием более 500 человек.

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