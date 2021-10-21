В Москве введут QR-коды для посещения мероприятий с участием свыше 500 человек
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«С 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении... мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек», — написал в своём блоге Собянин.
Он добавил, что организаторам мероприятий с меньшим числом участников рекомендуется принять аналогичные меры.
Ранее сообщалось, что в Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно.