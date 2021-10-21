В Москве введут QR-коды для посещения мероприятий с участием свыше 500 человек

В Москве с 8 ноября вводятся QR-коды при массовых мероприятиях с одновременным присутствием более 500 человек. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«С 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении... мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек», — написал в своём блоге Собянин.

Он добавил, что организаторам мероприятий с меньшим числом участников рекомендуется принять аналогичные меры.

Ранее сообщалось, что в Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно.