В Москве введут QR-коды для посещения мероприятий с участием свыше 500 человек

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В Москве с 8 ноября вводятся QR-коды при массовых мероприятиях с одновременным присутствием более 500 человек. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
В Москве введут QR-коды для посещения мероприятий с участием свыше 500 человек
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«С 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении... мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек», — написал в своём блоге Собянин.

Он добавил, что организаторам мероприятий с меньшим числом участников рекомендуется принять аналогичные меры.

Ранее сообщалось, что в Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно.

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