В Тамбовской области подтвердили 186 случаев коронавируса за сутки

В Тамбовской области подтвердили 186 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в области за время пандемии заболели 47 579 жителей, выздоровели 44 956 человек.

Госпитализированы в настоящее время 1108 пациентов, на карантине на дому находятся 1285 человек.

Первый этап вакцинации прошли 402 484 жителя. Завершили иммунизацию 371 196 человек.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 36 582 случая COVID-19 за сутки, передают «Дни.ру».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19.