В Тамбовской области подтвердили 186 случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Всего в области за время пандемии заболели 47 579 жителей, выздоровели 44 956 человек.
Госпитализированы в настоящее время 1108 пациентов, на карантине на дому находятся 1285 человек.
Первый этап вакцинации прошли 402 484 жителя. Завершили иммунизацию 371 196 человек.
В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 36 582 случая COVID-19 за сутки, передают «Дни.ру».
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19.