В Ростовской области выявили 609 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области выявили 609 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что на лечении в стационарах находятся 4933 пациента.

С начала пандемии в регионе заболели 153 590 человек. Выздоровели при этом 129 тыс. жителей, в том числе 560 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области вакцинацию от COVID-19 прошли 734 613 граждан, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

В области работают 77 пунктов вакцинации в медорганизациях и 38 мобильных бригад.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19.