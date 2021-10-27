В Красноярском крае зарегистрировали 619 случаев коронавируса за сутки

В Красноярском крае зарегистрировали 619 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 128 578. Выписаны из больниц 113 397 жителей, включая 525 за минувшие 24 часа.

«Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 40 775 контактных человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 3703 человека. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки — 3139», — заявили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

В целом в России за сутки выявили 36 582 случая коронавируса, передаёт Life.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19.